Начался судебный процесс над азербайджанцами, воевавшими в составе ИГИЛ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Тельмана Бекирова и Мубариза Тахирова, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова уточнены анкетные данные обвиняемых.

Обзорное заседание суда назначено на 6 октября.

Отметим,что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности (МНБ), задержаны граждане Азербайджана, подозреваемые в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, в том числе, за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране, к вооруженным конфликтам за пределами Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведения военных учений с этой целью, либо создание действующей с этой целью устойчивой группы или руководство такой группой. Задержанные граждане Азербайджана - Гарагезов Айдын Надир оглу, Рамиззаде Хафиз Руслан оглу, Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу.

По данным фактам в Главном следственном управлении министерства национальной безопасности возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 и 283.1.3 УК АР.

Гарагезов Айдын Надир оглу, Рамиззаде Хафиз Руслан оглу, Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу были привлечены к следствию в качестве подозреваемых и по решению суда в их отношении была принята мера пресечения в виде ареста.

Было установлено, что Рамиззаде Хафиз Руслан оглу и Гарагезов Айдын Надир оглу принимали участие в деятельности непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп на территории Афганистана. Так, в 2007-2012 гг. Хафиз Рамиззаде, а в 2011-2013 гг. Айдын Гарагезов участвовали в деятельности вооруженной группировки "Таифатул Мансура", находящейся в подчинении действующего в пакистанской провинции Везиристан незаконного вооруженного формирования "Тахрики Талибан".

Другие обвиняемые - Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фазиль оглу в 2014-2015 годах в разное время на территории Сирии и Ирака принимали участие в деятельности непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также законодательством этих стран, вооруженных формирований, в том числе террористической организации ИГИЛ.

Судебный процесс по уголовным делам остальных лиц будет проводиться отдельно.