В Баку начался суд по делу о подготовке теракта против иностранного посольства

Сегодня состоялось подготовительное заседание суда по делу Ильгара Гулиева, Амина Пириева и Эльвина Ализаде, обвиняемых в подготовке теракта против посольства иностранного государства в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе процесса, проведенного в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Суд принял решение о назначении дела к рассмотрению. Заседание по рассмотрению дела назначено на 18 марта.

Отметим, что в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения, что граждане Азербайджана - Гулиев Ильгар Ильхам оглу (2000 г.р.), по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери", готовили террористическую атаку на посольство иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

Указанные лица, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации ИГИЛ, получили предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане и были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения дипломатической миссии.

По факту Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) УК АР, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.