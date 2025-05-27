Пожар на "Мотодроме" потушен

Пожар на "Мотодроме" потушен

Пожар на открытом участке на территории под названием "Мотодром" в Бинагадинском районе столицы потушен.

Об этом сообщили Report из Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.

09:12

В Баку начался пожар на территории под названием "Мотодром".

Как сообщили в ответ на запрос Report в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о возникновении пожара в Бинагадинском районе на территории так называемого "Мотодрома", на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.