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Пожар на "Мотодроме" потушен

Пожар на "Мотодроме" потушен Пожар на "Мотодроме" потушен
Происшествия
27 мая 2025 г. 09:50
Пожар на Мотодроме потушен

Пожар на открытом участке на территории под названием "Мотодром" в Бинагадинском районе столицы потушен.

Об этом сообщили Report из Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.

09:12

В Баку начался пожар на территории под названием "Мотодром".

Как сообщили в ответ на запрос Report в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о возникновении пожара в Бинагадинском районе на территории так называемого "Мотодрома", на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Motodrom"da yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

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