Пожар на "Мотодроме" потушен

Пожар на открытом участке на территории под названием "Мотодром" в Бинагадинском районе столицы потушен.
Об этом сообщили Report из Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отмечено, что возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.
09:12
В Баку начался пожар на территории под названием "Мотодром".
Как сообщили в ответ на запрос Report в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о возникновении пожара в Бинагадинском районе на территории так называемого "Мотодрома", на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.