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    На центральном рынке Лянкярана произошла массовая драка, 2 человека получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

    Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, получивших ножевые ранения в ходе драки на территории центрального рынка в Лянкяране.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате конфликта между жителями города Умудом Абдулкерим оглу Азимзаде 1988 г.р. и Сехраном Таир оглу Бахшиевым 1985 г.р. оба получили ножевые ранения.

    Инцидент произошел на почве личного конфликта, расследование продолжается.

    ***14:45

    Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ На центральном рынке в городе Лянкяране произошла массовая драка.

    Как сообщает южное бюро Report, в ходе драки два человека получили ножевые ранения.

    Раненые были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование.

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