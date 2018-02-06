На центральном рынке Лянкярана произошла массовая драка, 2 человека получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, получивших ножевые ранения в ходе драки на территории центрального рынка в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, в результате конфликта между жителями города Умудом Абдулкерим оглу Азимзаде 1988 г.р. и Сехраном Таир оглу Бахшиевым 1985 г.р. оба получили ножевые ранения.

Инцидент произошел на почве личного конфликта, расследование продолжается.

***14:45

Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ На центральном рынке в городе Лянкяране произошла массовая драка.

Как сообщает южное бюро Report, в ходе драки два человека получили ножевые ранения.

Раненые были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.