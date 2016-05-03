МВД, СГБ и Генпрокуратура распространили официальную информацию о проведенной в Загатале операции

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД), Служба государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратура распространили официальную информацию о проведенной в Загатале операции.

В поступившей в Report совместной информации говорится об осуществлении правоохранительными органами республики успешных операций в борьбе с организованной преступностью.

Так, в результате совместных мероприятий сотрудников органов прокуратуры и Службы государственной безопасности, были задержаны граждане Загаталы Эльшад Мусаев, Абакар Газыев, Ислам Агаларов, Вугар Джабраилов, Башир Гамзаев и Вагиф Падаров, занимавшихся распространением в регионе религиозной нетерпимости. Прибегая к насильственным мерам и запугивая граждан, они старались привлечь людей в свои ряды и проводили подрывную деятельность.

При осмотре задержанных и обыске квартир обнаружили и изъяли 2 автомата, 2 пистолета, 13 гранат, 310 патронов различного калибра, 5 тротиловых шашек, а также запрещенную религиозную литературу.

По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям УК, ведется следствие.

Продолжаются неотложные оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению, задержанию и привлечению к ответственности других членов организованной преступной группировки.