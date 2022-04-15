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МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с использованием масок

МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с использованием масок Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к гражданам.
Происшествия
15 апреля 2022 г. 15:36
МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с использованием масок

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к гражданам.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в столице проводятся контрольно-профилактические мероприятия в местах с повышенным риском заражения, в общественном транспорте - метро, автобусах и пешеходных переходах.

"Полиция проводит профилактические беседы с гражданами, не использующими респираторные маски на станциях метро, в пешеходных переходах и автобусах, разъясняет им последствия коронавирусной инфекции и существующие санитарно-гигиенические требования.

Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на лиц, не выполняющих утвержденные постановлением Кабинета министров рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.
Еще раз обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила карантина для предотвращения распространения инфекции, не быть равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке DİN vətəndaşlara müraciət edib

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