 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Mercedes" врезался в дерево, водитель погиб

    Факт расследуется Закатальским районным отделением полиции

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Закатала-Мухах произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным номерным знаком 99 DK 414, житель Закатальского села Мухах 26-летний Ариф Гамзаев съехал с проезжей части дороги и врезался в ореховое дерево.

    От сильного удара автомобиль разлетелся на куски и полностью деформировался.

    От полученных увечий водитель Ариф Гамзаев скончался на месте.

    Факт расследуется Закатальским районным отделением полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi