Вынесен приговор лицу, распространившему ложную информацию о размещении взрывчатки в Park Bulvar

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Кельбаджарского района Аллахвердиева Исмаила Габиб оглу, 1970 года рождения, обвиняемого в предоставлении ложной информации полиции.

Как сообщает Report, на сегодняшнем процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рауфа Алиева был вынесен приговор.

Приговором суда И.Аллахвердиев осужден к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что некоторое время назад неизвестный позвонил на горячую линию "102" министерства внутренних дел (МВД) и сообщил, что в торговом центре Park Bulvar, расположенном по адресу: проспект Нефтяников, 131, заложено взрывное устройство. Выяснилось, что им является вынужденный переселенец из Кельбаджарского района, временно проживающий в Сураханском района Аллахвердиев Исмаил Габиб оглу, 1970 года рождения. Он был задержан полицией.