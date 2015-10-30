МЧС: В Лянкяране в некоторых низменных местах затопило дворовые участки частных домов и дороги

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило о проведении мероприятий для устранения последствий ливневых дождей в южном регионе страны.

Как сообщили Report в министерстве, в результате дождей в Лянкяранском районе в некоторых низменных местах затопило дворовые участки частных домов и дороги.

В настоящее время силы Южного регионального центра и войска гражданской обороны проводят соответствующие мероприятия в Лянкяране.

Будет предоставлена дополнительная информация.