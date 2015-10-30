 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС: В Лянкяране в некоторых низменных местах затопило дворовые участки частных домов и дороги

    Силы войск гражданской обороны проводят соответствующие мероприятия в Лянкяране

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщило о проведении мероприятий для устранения последствий ливневых дождей в южном регионе страны.

    Как сообщили Report в министерстве, в результате дождей в Лянкяранском районе в некоторых низменных местах затопило дворовые участки частных домов и дороги.

    В настоящее время силы Южного регионального центра и войска гражданской обороны проводят соответствующие мероприятия в Лянкяране.

    Будет предоставлена дополнительная информация. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi