​МЧС: Поисковые работы пропавших без вести нефтяников перешли от активной фазы к наблюдательно-поисковой

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает соответствующие мероприятия по ликвидации последствий аварии на 10-й морской платформе месторождения "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что со дня аварии соответствующие силы министерства, в том числе самолеты и вертолеты, вели интенсивные поиски пропавших без вести нефтяников.

"В связи с этим отмечаем, что в настоящее время поисковые работы от обширной и интенсивной фазы перешли к наблюдательно-поисковой фазе. Таким образом, в связи с аварией и пропажей без вести нефтяников МЧС проинформировало соответствующие госструктуры прикаспийских стран, а Государственная морская администрация оповестила плывущие по Каспию корабли, постоянно производится обмен информацией по этому поводу.

Кроме того, соответствующие структуры Государственной службы спасения на водах и Спасательной службы особого риска в настоящее время проводят периодические наблюдательно-поисковые работы вдоль берега.

В случае обнаружения в море какого-либо предмета, связанного с пропавшими без вести нефтяниками, сразу же производятся соответствующие мероприятия".

Проводимые работы координируются Центром управления в кризисных ситуациях.