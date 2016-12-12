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    Мадат Гулиев: СГБ Азербайджана провела 4 операции с ликвидацией преступников и шпионов

    Начальник СГБ: При задержании членов преступной группы наши сотрудники столкнулись с вооруженным сопротивлением

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Служба государственной безопасности за короткий срок провела 4 операции с ликвидацией преступников и шпионов".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев

    Он отметил, что в этом направлении органы спецслужб Азербайджана действуют сообща: "Мы работаем вместе с органами служб безопасности других государств, проводим обмен информацией с ними. При задержании членов преступной группы наши сотрудники столкнулись с вооруженным сопротивлением и решительно пресекли их попытки".

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