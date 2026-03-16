В Баку начался суд над обвиняемыми в попытке провести марш с советскими флагами

В Баку началось судебное следствие по уголовному делу Ибрагима Асадли, Абдуллы Ибрагимли, Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова, обвиняемых в попытке провести марш с флагами бывшего СССР.

Как сообщает Report, на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Айнур Алиевой, государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленному обвинению.

Очередной процесс назначен на 6 апреля.

Отметим, что упомянутые лица были задержаны сотрудниками полиции в ноябре 2025 года.

Предварительным следствием установлено, что задержанные арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали в группе и периодически проводили собрания.

Во время осмотра офисов и квартир указанных лиц были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, а также CD-диски и другие электронные устройства.

Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 233 (Организация действий, приводящих к нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях) УК АР.