Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Баку начался суд над обвиняемыми в попытке провести марш с советскими флагами

    Происшествия
    16 марта, 2026
    • 15:18
    В Баку началось судебное следствие по уголовному делу Ибрагима Асадли, Абдуллы Ибрагимли, Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова, обвиняемых в попытке провести марш с флагами бывшего СССР.

    Как сообщает Report, на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Айнур Алиевой, государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

    Обвиняемые не признали себя виновными по предъявленному обвинению.

    Очередной процесс назначен на 6 апреля.

    Отметим, что упомянутые лица были задержаны сотрудниками полиции в ноябре 2025 года.

    Предварительным следствием установлено, что задержанные арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали в группе и периодически проводили собрания.

    Во время осмотра офисов и квартир указанных лиц были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, а также CD-диски и другие электронные устройства.

    Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 233 (Организация действий, приводящих к нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях) УК АР.

    Низаминский районный суд Шествие с флагами СССР Уголовное дело
    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyiblər - MƏHKƏMƏ
    Последние новости

    15:19

    ЕС выделит гумпомощь странам Ближнего Востока на сумму свыше 450 млн евро

    Другие страны
    15:18

    В Баку начался суд над обвиняемыми в попытке провести марш с советскими флагами

    Происшествия
    15:16
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Китая в Баку развитие межпарламентских связей

    Милли Меджлис
    15:14
    Фото

    Члены Координационного штаба осмотрели отремонтированный частный дом в Ходжавенде

    Внутренняя политика
    15:12

    Украина достигла 84% выполнения плана по интеграции с ЕС в 2025 году

    Другие страны
    15:12

    Cийярто: Венгрия не собирается снимать вето на кредит для Украины в 90 млрд евро

    Другие страны
    15:10
    Фото

    Азербайджан и Гвинея подписали соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət"

    Внешняя политика
    15:01

    Багаи: США и Израиль могут использовать перемирие с Ираном для подготовки к новой войне

    В регионе
    14:52

    В Амстердаме прогремел взрыв у офисного здания

    Другие страны
    Лента новостей