Лейла и Ариф Юнус уехали из Азербайджана в Голландию

Верховный суд Азербайджана удовлетворил их кассационную жалобу

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Директор "Института мира и демократии" Лейла Юнус и ее супруг Ариф Юнус покинули Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на портал голландского правительства, они уехали на лечение в Голландию.

Согласно информации, министр иностранных дел Голландии Берт Коэндерс выразил правительству Азербайджан признательность за разрешение, данное семье Юнус, для выезда из страны. Информацию также подтвердил адвокат Лейлы и Арифа Юнус Эльчин Садыгов. По его словам, супруги в настоящее время находятся в Амстердаме.

"Вчера кассационная жалоба была рассмотрена под председательством судьи Верховного суда Имрана Гаджигайибова. Кассационная жалоба была удовлетворена и Лейле и Арифу Юнус дали разрешение на выезд из страны", - сказал Э.Садыгов.

Отметим, что Директор "Института мира и демократии" Лейла Юнус и ее супруг Ариф Юнус обратились с заявлением в Ясамальский районный суд для получения разрешения на временный выезд за пределы Азербайджанской Республики для прохождения лечения. Суд отклонил исковое заявление, после чего супруги подали апелляционную жалобу. Напомним, что Лейла Юнус обвинялась по ст. 178.3.2, 192.2.2, 213.2.2, 320.1, 320.2 и 274 УК. По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года, руководителя Института мира и демократии Лейлу Юнус приговорили к 8,5 годам лишения свободы, а ее супруга Арифа Юнус к 7 годам лишения свободы. Кроме того, суд принял решение о конфискации их имущества и переводе их денежных средств с банковских счетов на счет государства. 12 ноября вынесенное в отношении А.Юнус решение об аресте изменили и взяли расписку о невыезде. 9 декабря было аннулировано решение об аресте Л.Юнус и ее условно освободили из зала суда, назначив 5 лет испытательного срока. Кроме того, был снят арест, поставленный на квартиру их дочери.