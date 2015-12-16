Глава МЧС Азербайджана: Для поиска пропавших нефтяников воспользуемся и другими средствами

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась первая фаза пожаротушения в 10-м блоке месторождения "Гюнешли". Одна скважина уже закрыта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров

Он отметил, что продолжаются работы по тушению пожара в других скважинах: "Тушение пожара завершится в ближайшее время. Поиски пропавших нефтяников продолжаются каждый день, даже в неблагоприятные погодные условия. Для поисков будем пользоваться и другими средствами. Будет произведен осмотр дна эстакады. Работать на дне основной эстакады невозможно, там ведутся работы по охлаждению. Семьям пропавших нефтяников советуем быть терпеливыми. Этот вопрос находится под контролем президента Ильхама Алиева, ему периодически докладывают о проделанных работах. Эта техногенная авария показала нам, что стоить быть более внимательными. В Каспийском море случались аварии, и министерство по чрезвычайным ситуациям справлялось с ними. У нас есть вся необходимая техника для этого. Во время этой аварии были определенные трудности из-за неблагоприятных погодных условий. В целом, у нас есть необходимое техническое оборудование, в посторонней помощи не нуждаемся. В день аварии многие страны, в том числе Россия, предложили свои помощь. Техника, которую они предлагали, есть у нас самих".