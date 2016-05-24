Компания Daewoo обратилась в Верховный суд Азербайджана

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Корейская компания Daewoo International Corporation подала кассационную жалобу на решение суда, вынесенное на основании иска против открытого акционерного общества Evrobank (ОАО).

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 25 мая.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кямаляддина Бадалова.

Отметим, что в прошлом году корейская компания подала в суд на банк. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, компания Daewoo International Corporation выдвинула иск о выплате долга и нанесенного ущерба. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, корейская компания подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил иск компании Daewoo International Corporation. Компания обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд.

Напомним, что в 2015 году Центробанк аннулировал лицензию Evrobank.