Изменена одна из статей, по которым обвиняется Талех Багиров

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Изменена статья в уголовном деле, возбужденном в отношении председателя организации "Движения мусульманского единства" Талеха Багирова.

Об этом Report сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, следствие по уголовному делу завершается и Т.Багировку будет объявлено окончательное обвинение: "Вменяемая ему статья 214 (терроризм) переквалифицирована в ст. 28,214 (подготовка к терроризму)".

Дж.Джавадов отметил, что в в ближайшие дни начнется стадия ознакомления с материалами дела.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д.

В результате операции были задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по ст.ст. 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.12, 28, 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 278, 279.1, 283.2.3 и 315.2.

В прошлом месяце в Насиминском районном суде срок меры пресечения в отношении Т.Багирова был продлен на 3 месяца. Не согласившись с решением, Т.Багиров подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу.