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    Из магазина в Сиязане украдены косметическая продукция на 8 тыс. манатов и деньги - ФОТО

    Задержаны двое обвиняемых в краже

    Сиязань. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе совершена кража. 

    Как сообщает северное бюро Report, случай зарегистрирован в магазине парфюмерии на улице Г.Алиева.

    Согласно информации, грабители зашли в парфюмерный магазин, принадлежащий Илькину Новрузову, и украли оттуда косметическую продукцию на сумму 8 тыс. манатов и 270 манатов наличными. Потерпевший И.Новрузов обратился с заявлением в Сиязанское районное отделение полиции. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского РОП на основании заявления И.Новрузова, были задержаны жители района 23-летний Агшин Салаев и 22-летний Равин Самедов.

    По факту начато расследование в Сиязанском РОП. 

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