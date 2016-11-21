Из магазина в Сиязане украдены косметическая продукция на 8 тыс. манатов и деньги - ФОТО

Сиязань. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе совершена кража.

Как сообщает северное бюро Report, случай зарегистрирован в магазине парфюмерии на улице Г.Алиева.

Согласно информации, грабители зашли в парфюмерный магазин, принадлежащий Илькину Новрузову, и украли оттуда косметическую продукцию на сумму 8 тыс. манатов и 270 манатов наличными. Потерпевший И.Новрузов обратился с заявлением в Сиязанское районное отделение полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского РОП на основании заявления И.Новрузова, были задержаны жители района 23-летний Агшин Салаев и 22-летний Равин Самедов.

По факту начато расследование в Сиязанском РОП.