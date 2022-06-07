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ИВ Баку: Ликвидирована незаконно созданная Союзом кинематографистов парковка

ИВ Баку: Ликвидирована незаконно созданная Союзом кинематографистов парковка В Баку ликвидирована незаконная парковка.
Происшествия
7 июня 2022 г. 15:21
ИВ Баку: Ликвидирована незаконно созданная Союзом кинематографистов парковка

В Баку ликвидирована незаконная парковка.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

"По поручению президента Ильхама Алиева начато соответствующее расследование по факту незаконной вырубки деревьев и создания незаконной автостоянки по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе", - говорится в сообщении.

"Незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджана. В соответствии с поручением президента, был немедленно начат процесс демонтажа незаконной парковки и восстановления тротуара. Ведется расследование с целью установления виновных", - говорится в заявлении Исполнительной власти столицы.

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Версия на азербайджанском языке BŞİH: "Kinematoqrafçılar İttifaqının yaratdığı qanunsuz parklanma yeri ləğv edilib"

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