ИВ Баку: Ликвидирована незаконно созданная Союзом кинематографистов парковка

В Баку ликвидирована незаконная парковка.

В Баку ликвидирована незаконная парковка.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку.

"По поручению президента Ильхама Алиева начато соответствующее расследование по факту незаконной вырубки деревьев и создания незаконной автостоянки по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе", - говорится в сообщении.

"Незаконная парковка была создана Союзом кинематографистов Азербайджана. В соответствии с поручением президента, был немедленно начат процесс демонтажа незаконной парковки и восстановления тротуара. Ведется расследование с целью установления виновных", - говорится в заявлении Исполнительной власти столицы.