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Главный редактор излечился от коронавируса

Главный редактор излечился от коронавируса Главный редактор газеты "Каспий", заслуженный журналист Ильхам Гулиев излечился от коронавируса.&
Происшествия
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3 июля 2020 г. 19:19
Главный редактор излечился от коронавируса

Главный редактор газеты "Каспий", заслуженный журналист Ильхам Гулиев излечился от коронавируса. 

Как сообщает Report, об этом сообщил сам И.Гулиев.

Он отметил, что полностью выздоровел и выписан домой. 

"Дорогие друзья! Я завершил лечение и выписан домой. С помощью Аллаха трудные дни остались позади. После 14 дней домашнего карантина вернусь к делам. Благодарю всех, кто интересовался моим состоянием, берегите себя!", - написал главный редактор на своей странице в соцсети.

Отметим, что 22 июня И.Гулиев сообщил о том, что заразился коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Baş redaktor koronavirusdan sağalaraq evə buraxıldı

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