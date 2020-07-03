Главный редактор излечился от коронавируса

Главный редактор газеты "Каспий", заслуженный журналист Ильхам Гулиев излечился от коронавируса.&

Главный редактор газеты "Каспий", заслуженный журналист Ильхам Гулиев излечился от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом сообщил сам И.Гулиев.

Он отметил, что полностью выздоровел и выписан домой.

"Дорогие друзья! Я завершил лечение и выписан домой. С помощью Аллаха трудные дни остались позади. После 14 дней домашнего карантина вернусь к делам. Благодарю всех, кто интересовался моим состоянием, берегите себя!", - написал главный редактор на своей странице в соцсети.

Отметим, что 22 июня И.Гулиев сообщил о том, что заразился коронавирусом.