Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы подал апелляционную жалобу против решения Насиминского районного суда об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, заявление представлено сегодня в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Фуада Гахраманлы выдвинуты обвинения по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.