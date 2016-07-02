 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Директор обсерватории Кандилли: Мы прогнозируем землетрясение в Стамбуле силой 7-7.5 баллов – ЭКСКЛЮЗИВ

    Халук Озенер: Дату природного бедствия предсказать трудно

    Стамбул. 2 июля. REPORT.AZ/ “Мы прогнозируем землетрясение в Стамбуле силой 7 - 7.5 баллов”.

    Об этом сказал Report директор обсерватории Кандилли Университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер. 

    По его словам, разлом, являющийся зоной повышенной тектонической активности, ставшей причиной сильных землетрясений в Турции в последние годы, охватывает и Мраморное море: "Землетрясение может повториться. Однако дату природного бедствия предсказать трудно. Современные технологии не способны заранее определить землетрясение. Мы проводим наблюдения каждый день. Не стоит опираться на предположения. Наши данные точные". 

    Отметим, что на днях турецкие СМИ распространили информацию о том, что в Стамбуле ожидается землетрясение силой 7-8 баллов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi