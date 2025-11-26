Декларация Бакинского форума безопасности опубликована в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

Декларация III Бакинского форума безопасности, состоявшегося 21 сентября текущего года, и обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия зарегистрированы и опубликованы в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Report, это знаменательное событие свидетельствует о растущем значении Бакинского форума в сфере безопасности, его международных институциональных и правовых аспектах.

Пленарное заседание форума на тему "Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооружённых конфликтов" запомнилось принятием Устава и Декларации Бакинского форума безопасности.

На заседании также было единогласно принято решение о создании впервые в мире круглосуточной Системы обмена информацией по борьбе с терроризмом между спецслужбами и органами безопасности.

В мероприятии приняли участие руководители и высокопоставленные представители около 90 иностранных спецслужб, также были представлены соответствующие структуры безопасности ООН.

Регистрация и публикация Декларации форума и обращения президента Азербайджана в качестве документа Генеассамблеи и СБ ООН основаны на обращении постоянного представителя Азербайджана при ООН.