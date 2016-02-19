Брат Эльчина Бехбудова обвиняется в мошенничестве на сумму 8 тыс. манатов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В отношении брата покойного председателя Азербайджанского комитета против пыток Эльчина Бехбудова - Эльдара Бехбудова поданы две жалобы в правоохранительные органы.

Как сообщает Report, Эльдар Бехбудов в разное время взял у двух граждан деньги в размере 8 тыс. манатов (3 тыс. и 5 тыс. манатов), однако не вернул обратно.

Э.Бехбудов обвиняется по ст. 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба).

Сестра Эльдара Бехбудова заявила Report, что ее брата вызвали в Ясамальское районное управление полиции: "Сегодня разговаривала с братом. Он сказал, что его вызвал начальник Ясамальского районного управления полиции. Начальник является знакомым моего брата и позвал его, чтобы встретиться с ним. Информация о задержании Эльдара Бехбудова ложная. В настоящее время он находится в управлении полиции".

Отметим, что председатель Азербайджанского комитета против пыток Эльчин Бехбудов скончался 13 ноября 2015 года.