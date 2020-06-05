"Азеришыг" оштрафован на 5 000 манатов

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила административный протокол в отношении ОАО "Азеришыг".

Как сообщает Report, с учетом изложенного в протоколе, Насиминский районный суд принял решение о наложении на ОАО "Азеришыг" штрафа в размере 5 000 манатов.

Структура признана виновной по статье 469.2 Кодекса об административных проступках.

Поданная на решение жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что в соответствии со статьей, незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со стороны физических и юридических лиц, на которых согласно закону Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" возложена обязанность по обязательному страхованию от соответствующих рисков - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на должностных лиц в размере тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере пяти тысяч манатов.