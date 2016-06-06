Арестованный экс-министр хочет досрочного освобождения

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Хазарском районном суде было рассмотрено заявление Ниджата Гулиева, временно исполнявшего обязанности министра внешних экономических связей Азербайджана, о досрочном освобождении.

Как сообщает Report, суд отклонил заявление.

Не согласившись с решением, Н.Гулиев подал апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться 9 июня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гаиля Мамедова.

Отметим, что Н.Гулиев был арестован 7 августа 2013 года сотрудниками министерства национальной безопасности. Он обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия по ст. 228.1 (незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия) УК.

По приговору Абшеронского районного суда Н.Гулиев был осужден на 3 года. Не согласившись с вынесенным приговором, Н.Гулиев подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Была подана кассационная жалоба. Н.Гулиев требовал аннулирования дела и освобождения его из-под ареста. Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу экс-министра.

Напомним, что Н.Гулиев временно исполнял обязанности министра внешних экономических связей. Его арестовали 19 октября 2005 года. Хотя в его отношении выдвинули обвинение по статье об участии в государственном перевороте, чуть позже Н.Гулиев был освобожден.