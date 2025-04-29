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Али Нагиев: Необходимо пресекать деструктивные попытки сил, заинтересованных в сохранении напряженности в Афганистане

Али Нагиев: Необходимо пресекать деструктивные попытки сил, заинтересованных в сохранении напряженности в Афганистане Необходимо пресекать деструктивные попытки подрывных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане.
Происшествия
29 апреля 2025 г. 11:42
Али Нагиев: Необходимо пресекать деструктивные попытки сил, заинтересованных в сохранении напряженности в Афганистане

Необходимо пресекать деструктивные попытки подрывных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии в Баку, посвященном Афганистану.

Он отметил, что основная цель проведения мероприятия - выработка единой позиции по вопросу Афганистана:

"Важно, чтобы Афганистан занял свое место в системе международных отношений, и чтобы в этой стране был обеспечен мир. С этой целью страны региона и другие государства должны проводить координированную деятельность и объединить усилия".

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Версия на английском языке Head of Service: Destructive attempts of disruptive forces, terrorist groups in Afghanistan must be prevented
Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: Əfqanıstanda vəziyyətin gərgin qalmasında pozucu qüvvələrin və terror qruplaşmalarının destruktiv cəhdlərinin qarşısı alınmalıdır

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