Али Нагиев: Необходимо пресекать деструктивные попытки сил, заинтересованных в сохранении напряженности в Афганистане

Необходимо пресекать деструктивные попытки подрывных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане.

Необходимо пресекать деструктивные попытки подрывных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии в Баку, посвященном Афганистану.

Он отметил, что основная цель проведения мероприятия - выработка единой позиции по вопросу Афганистана:

"Важно, чтобы Афганистан занял свое место в системе международных отношений, и чтобы в этой стране был обеспечен мир. С этой целью страны региона и другие государства должны проводить координированную деятельность и объединить усилия".