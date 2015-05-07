9 мая движение транспорта вокруг Бакинского олимпийского стадиона будет ограничено

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 9 мая будет проверено состояние готовности Бакинского олимпийского стадиона. По этой причине планируется ограничение транспорта на отрезке дороги вокруг стадиона.

Как сообщает Report, с 12:00 до 19:00 жители города не смогут воспользоваться транспортом на данной территории.

Закрытое для общественности мероприятие является последним из подобных инициатив, осуществленных на аренах за последние недели. В связи с этим ожидается рост числа пассажиров в автобусах и метро.