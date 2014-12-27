​Замминистра внутренних дел встретился с беженцами и вынужденными переселенцами

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Представители министерства внутренних дел во главе с заместителем министра, генерал-майором Исметом Алиевым встретились с беженцами и вынужденными переселенцами в Сабирабадском и Горанбойском районах. Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы министерства. И.Алиев передал беженцам и вынужденным переселенцам самые искренние поздравления и пожелания министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова в связи с наступающими праздниками.

Он напомнил, что забота о наших согражданах, потерявших постоянные места проживания, постоянные контакты с ними и решение их проблем всегда были главной задачей государства и общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял этому вопросу особое внимание.

Замминистра напомнил, что и сегодня в Азербайджане в этом направлении ведется серьезная работа. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев находятся в центре внимания государства. Часть средств в размере 40 тыс. манатов, собранных сотрудниками МВД на добровольной основе, переданы беженцам и вынужденным переселенцам в Сабирабаде, а другая часть в размере 24 тыс. манатов - жителям поселка Ашагы Агджакенд Горанбойского района.