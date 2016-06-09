​Завершилось исполнение Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Завершился отбор студентов на 2015-2016 учебный год, который станет последним годом приема студентов в зарубежные вузы в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг".

Как сообщили Report в министерстве образования, в успешно завершившийся последний приемный год Госпрограммы в список стипендиатов включены имена 373 студентов.

Студенты в основном выбрали для учебы 5 стран - Великобритания, Турция, Германия, Канада, Нидерланды.

Студентов, получивших право на образование в магистратуре зарубежных вузов, еще больше.

Отметим, что до сих пор соответствующую регистрацию выпускников в рамках Госпрограммы прошли 1294 человека.

60% выпускников, завершивших образование с высокими академическими показателями, задействованы в частном, а 40% - государственном секторе.

Напомним, что, предположительно, последний выпуск в рамках Госпрограммы (в резидентуре по медицинскому образованию) ожидается в 2021 году.