Замминистра: В Азербайджане ожидается повторное изменение правил выпускных экзаменов

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Через 2 года в Азербайджане в новой системе выпускных экзаменов ожидается ряд изменений".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в последние годы в системе образования параллельно применяются две программы: "Учащиеся, начавшие обучение с новым содержанием с 2008-2009 учебного года, в этом году завершают уровень среднего образования. Впервые применят выпускной экзамен нового формата. Параллельно будут продолжены работы в этом направлении".

Дж.Байрамов заявил, что в течение последних лет министерством образования выдвинуты и поэтапно осуществлены ряд проектов и инициатив: "Основное направление данных работ заключается в достижении более качественного образования, воспитании грамотных, здравомыслящих и подготовленных учащихся. В стране осуществляются работы, направленные на повышение престижа профессии учителя, применение новшеств в системе подготовки педагогов, применение диагностической оценки и системы зарплат в новом формате, стимулировании студентов, выбравших профессию педагога и пр".