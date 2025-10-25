Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу
Наука и образование
- 25 октября, 2025
- 12:54
В Азербайджане каждый второй студент получает образование бесплатно, по государственному заказу.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на открытии выставки "Образование в Европе".
По словам замминистра, в последние годы в стране наблюдаются положительные тенденции в сфере образования: растет как число поступающих в вузы, так и количество мест, финансируемых государством.
"Ежегодно около 500 наших студентов обучаются за границей по государственным стипендиям и образовательным программам", - добавил он.
Последние новости
13:04
В Баку задержаны четыре автохулиганаПроисшествия
13:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2025)Финансы
12:59
СМИ: Представители Афганистана и Пакистана проводят переговоры в СтамбулеДругие страны
12:54
Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказуНаука и образование
12:51
В результате ночной атаки России на Киев погибли два человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:48
Узбекистан и ООН подписали программу сотрудничества на 2026–2030 годыВ регионе
12:45
Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%Туризм
12:44
В Грузии задержали граждан Китая при попытке незаконно приобрести уранВ регионе
12:40
Фото