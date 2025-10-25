Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

В Азербайджане каждый второй студент получает образование бесплатно, по государственному заказу.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на открытии выставки "Образование в Европе".

По словам замминистра, в последние годы в стране наблюдаются положительные тенденции в сфере образования: растет как число поступающих в вузы, так и количество мест, финансируемых государством.

"Ежегодно около 500 наших студентов обучаются за границей по государственным стипендиям и образовательным программам", - добавил он.