    Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

    Наука и образование
    • 25 октября, 2025
    • 12:54
    В Азербайджане каждый второй студент получает образование бесплатно, по государственному заказу.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли на открытии выставки "Образование в Европе".

    По словам замминистра, в последние годы в стране наблюдаются положительные тенденции в сфере образования: растет как число поступающих в вузы, так и количество мест, финансируемых государством.

    "Ежегодно около 500 наших студентов обучаются за границей по государственным стипендиям и образовательным программам", - добавил он.

    вузы Азербайджан Минобразования выставка
