    Замминистра: Повышение качества преподавания английского остается ключевой задачей

    Наука и образование
    • 24 ноября, 2025
    • 15:46
    Несмотря на решение проблемы охвата, повышение качества преподавания английского языка в Азербайджане остается одним из ключевых приоритетов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на презентации проекта BP и партнеров - "Новый цифровой ресурс для изучения английского языка школьниками".

    По словам замминистра, для развития данного направления необходимо комплексное обновление системы образования: "Подготовка квалифицированных кадров, совершенствование образовательного контента и технологий, внедрение цифровых платформ, а также расширение международных образовательных обменов - все это остаётся приоритетом".

    Керимзаде отметил, что английский язык стал стратегическим инструментом для азербайджанской молодежи.

    "Сегодня 1,5–2 миллиарда человек в мире говорят на английском языке - это открывает огромные возможности для азербайджанской молодежи и специалистов. Для наших студентов, профессиональных педагогов, экономистов и представителей бизнеса английский язык является важным стратегическим инструментом для построения глобальных связей. Уже в 98–99% школ страны английский преподаётся как основной иностранный язык", - сказал он.

