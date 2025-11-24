Замминистра: Повышение качества преподавания английского остается ключевой задачей

Несмотря на решение проблемы охвата, повышение качества преподавания английского языка в Азербайджане остается одним из ключевых приоритетов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на презентации проекта BP и партнеров - "Новый цифровой ресурс для изучения английского языка школьниками".

По словам замминистра, для развития данного направления необходимо комплексное обновление системы образования: "Подготовка квалифицированных кадров, совершенствование образовательного контента и технологий, внедрение цифровых платформ, а также расширение международных образовательных обменов - все это остаётся приоритетом".

Керимзаде отметил, что английский язык стал стратегическим инструментом для азербайджанской молодежи.

"Сегодня 1,5–2 миллиарда человек в мире говорят на английском языке - это открывает огромные возможности для азербайджанской молодежи и специалистов. Для наших студентов, профессиональных педагогов, экономистов и представителей бизнеса английский язык является важным стратегическим инструментом для построения глобальных связей. Уже в 98–99% школ страны английский преподаётся как основной иностранный язык", - сказал он.