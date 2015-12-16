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    Замминистра: Распространение случаев суицида среди детей и подростков очень беспокоит министерство образования

    Фирудин Гурбанов: Может мы относимся к ним равнодушно? А может не видим вовремя их проблемы?

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Распространение случаев суицида среди детей и подростков в последнее время очень беспокоит министерство образования.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Фирудин Гурбанов на республиканской научной конференции на тему "Стратегические цели в азербайджанском образовании и задачи, стоящие перед педагогическими науками". 

    Он отметил, что следует расследовать случаи самоубийств среди детей и подростков: "Интересно, почему они случаются? Может мы относимся к ним равнодушно? А может не  видим вовремя их проблемы?".

    Замминистра подчеркнул, что в каждой школе к учащимся следует относиться индивидуально. 

    Ф.Гурбанов отметил, что ученики не должны бояться учителей, а наоборот любить их. 

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