Ягуб Пириев: За последние 5 лет прием студентов на места госзаказа вырос на 118 процентов

За последние 5 лет набор студентов на места государственного заказа увеличился на 118 процентов.

За последние 5 лет набор студентов на места государственного заказа увеличился на 118 процентов.

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями СМИ заявил заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования, и. о. начальника отдела науки, высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.

По его словам, в 2022-2023 годах прием студентов увеличился на 8,3 процента, на места государственного заказа - на 8,9 процента: "Наибольший рост был по техническим и технологическим специальностям - 14,3 процента".

Он отметил, что прогнозируется рост приема студентов на следующий учебный год на 16,7 процента, а на места государственного заказа - на 42,2 процента: "Согласно прогнозам, прием на IT-специальность в магистратуру увеличится на 7,4 процента, а на места госзаказа - на 54,6 процента".