Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в Ханкенди
Наука и образование
- 06 ноября, 2025
- 15:26
Выпускники Карабахского университета через 2 года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном Дню Победы.
По ее словам, в будущем Ханкенди станет университетским городком. "В этом году вступительные экзамены впервые прошли в Ханкенди. Теперь мы с надеждой ждем следующего этапа. Выпускники Карабахского университета через два года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди. Мы в этом абсолютно уверены", - добавила она.
