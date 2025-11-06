Выпускники Карабахского университета через 2 года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном Дню Победы.

По ее словам, в будущем Ханкенди станет университетским городком. "В этом году вступительные экзамены впервые прошли в Ханкенди. Теперь мы с надеждой ждем следующего этапа. Выпускники Карабахского университета через два года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди. Мы в этом абсолютно уверены", - добавила она.