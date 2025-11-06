Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в Ханкенди

    Наука и образование
    • 06 ноября, 2025
    • 15:26
    Выпускники Карабахского университета через 2 года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном Дню Победы.

    По ее словам, в будущем Ханкенди станет университетским городком. "В этом году вступительные экзамены впервые прошли в Ханкенди. Теперь мы с надеждой ждем следующего этапа. Выпускники Карабахского университета через два года будут сдавать магистерские экзамены в Ханкенди. Мы в этом абсолютно уверены", - добавила она.

