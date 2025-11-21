Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева 21 ноября побывали в Специальной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья города Лянкяран.

Как сообщает Report, сначала они вместе с учениками и преподавателями школы осмотрели выставку изделий ручной работы, посвященную 5-летию исторической Победы.

Затем были просмотрены процессы эффективной организации досуга детей в учебных классах, комнате упражнений и отдыха.

Отметим, что в Специальной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая является региональной и единственной в Южном регионе, со стороны специалистов обеспечивается как процесс обучения, так и реабилитации детей с аутизмом и синдромом Дауна, а также с задержкой умственного развития. Также созданы условия для того, чтобы эти дети могли оставаться в школе и 34 ребенка пользуются этой возможностью.