    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    • 21 ноября, 2025
    • 21:09
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева 21 ноября побывали в Специальной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья города Лянкяран.

    Как сообщает Report, сначала они вместе с учениками и преподавателями школы осмотрели выставку изделий ручной работы, посвященную 5-летию исторической Победы.

    Затем были просмотрены процессы эффективной организации досуга детей в учебных классах, комнате упражнений и отдыха.

    Отметим, что в Специальной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая является региональной и единственной в Южном регионе, со стороны специалистов обеспечивается как процесс обучения, так и реабилитации детей с аутизмом и синдромом Дауна, а также с задержкой умственного развития. Также созданы условия для того, чтобы эти дети могли оставаться в школе и 34 ребенка пользуются этой возможностью.

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

