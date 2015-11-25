Васиф Талыбов вручил президенту НАНА памятную медаль - ФОТО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялась встреча президента НАНА, академика Акифа Ализаде с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

Как сообщили Report в НАНА, Васиф Талыбов поздравил коллектив Академии с 70-летним юбилеем, отметил исключительную роль НАНА в развитии науки в Азербайджане, большой вклад в социально-экономический прогресс страны.

Васиф Талыбов отметил, что в Нахчыванской АР уделяется большое внимание развитию науки и образования, подготовке кадров, учреждения оснащены современными информационно-коммуникационными технологиями, налажены связи со многими научными центрами, рассказал о достижениях Нахчыванской АР во всех областях, ее динамичном развитии.

В.Талыбов сообщил, что в Нахчыванском отделении НАНА проведены многочисленные мероприятия международного уровня, труды в области науки, культуры, литературы и архитектуры издаются за государственный счет.

Далее на встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества Нахчыванского отделения НАНА с институтами Академии.

В заключение Васиф Талыбов поблагодарил академика Акифа Ализаде за сердечный прием и гостеприимство и вручил ему памятную медаль, изготовленную по случаю 90-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики.