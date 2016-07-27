В сентябре будет подписан итоговый документ касательно деятельности Французско-азербайджанского университета

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В сентябре будет подписан итоговый документ по деятельности Французско-азербайджанского университета (UFAZ), который будет действовать в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Как сообщает Report, об этом на встрече с абитуриентами, сдавшими вступительный экзамен в UFAZ, и их родителями, заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Она напомнила, что несколько недель назад министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Францию, где встретился с ректором Университета Страсбурга, обсудив с ним деятельность нового вуза.

"Новосозданный университет позволит азербайджанским студентам получить техническое образование и поможет им в будущей карьере. С другой стороны, Азербайджан проводит диверсификацию экономики, и преподаваемые здесь 4 направления также послужат этой цели", - заявила посол, напомнив, что до этого в Баку был открыт французский лицей, где учатся дети как школьного, так и дошкольного возрастов.