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В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам

В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам В прошлом году в Азербайджане ученая степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам.
Наука и образование
13 января 2025 г. 12:27
В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам

В прошлом году в Азербайджане ученая степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана.

В указанном периоде самый высокий показатель зарегистрирован в сфере филологических наук, где степень доктора философии получили 69 женщин и всего 12 мужчин.

Также 34 женщины и 6 мужчин стали докторами философии в медицинских науках, 28 женщин и 27 мужчин - в экономических науках, 27 женщин и трое мужчин - в биологических науках, 25 женщин и один мужчина - в педагогике.

Претендентов на ученую степень доктора философии в области астрономии и антропологии не было.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il Azərbaycanda iki sahədə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alan olmayıb

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