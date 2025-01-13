В прошлом году в Азербайджане степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам

В прошлом году в Азербайджане ученая степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам.

В прошлом году в Азербайджане ученая степень доктора философии присуждалась преимущественно женщинам.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана.

В указанном периоде самый высокий показатель зарегистрирован в сфере филологических наук, где степень доктора философии получили 69 женщин и всего 12 мужчин.

Также 34 женщины и 6 мужчин стали докторами философии в медицинских науках, 28 женщин и 27 мужчин - в экономических науках, 27 женщин и трое мужчин - в биологических науках, 25 женщин и один мужчина - в педагогике.

Претендентов на ученую степень доктора философии в области астрономии и антропологии не было.