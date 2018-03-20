В этом месяце на Земле ожидаются три геомагнитные бури

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В этом году на Земле ожидается 35 геомагнитных бурь.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, одна из них произойдет 21 марта.

По данным специалистов, завтра ожидается слабое геомагнитное возмущение. Однако 22 и 26 марта планету ожидают магнитные бури средней интенсивности, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

После 26 марта и до 6 апреля магнитных бурь не прогнозируется.

Отмечается, что некоторые из 35 геомагнитных бурь будут очень сильными.