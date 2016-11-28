В БВШН представлена программа "Летняя практика в BP- 2017"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча преподавателей и студентов вуза с сотрудниками компании BP в Азербайджане – советником по набору персонала Мехрибан Шихзамановой, координатором по набору персонала Сабиной Велиевой и инженером по бурению Фаридом Гусейновым, которые представили программу "Летняя практика в BP- 2017".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Сабина Велиева проинформировала участников встречи о программе летней практики в BP, правилах приема и процессе отбора кандидатов. Она также отметила, что компания BP организует летнюю стажировку для студентов БВШН уже третий год подряд.

Затем студенты БВШН Эльшан Микаилов, Ахмед Гадандарли и Умид Тарланлы, проходившие летнюю стажировку в BP, рассказали о приобретенном во время практики опыте. В заключение встречи гости ответили на интересующие студентов вопросы.

Во время производственной практики студенты приобретают опыт работы в корпорации, вместе с опытными специалистами компании осуществляют различные проекты с применением передовых технологий и современного оборудования, знакомятся с мерами по охране труда, здоровья и защите окружающей среды на производстве и правилами деловой этики. Практиканты также получают возможность совершенствовать свои технические навыки, применить на практике знания, усвоенные во время занятий, а также больше узнать о работе инженеров нефтегазовой отрасли.