В БВШН отмечается День Туркменистана

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН) посетили Первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане, консул Батыр Реджепов и ответственные сотрудники посольства.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Открывая встречу, декан факультета непрерывного образования БВШН Рена Мустафаева приветствовала гостей от имени ректора Высшей школы. В своем выступлении декан остановилась на сотрудничестве, успешно развивающемся между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, в том числе в сфере науки и образования. Рассказав гостям о деятельности БВШН, Рена Мустафаева подчеркнула, что Высшая школа является одним из сильнейших и престижных высших учебных заведений республики.

Первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане, консул Батыр Реджепов выразил искреннюю благодарность за теплый прием. Гость рассказал о политическом и экономическом развитии Туркменистана за 25 лет после обретения страной государственной независимости. В своем выступлении Батыр Реджепов остановился также на успехах Туркменистана и крупномасштабных проектах, осуществляемых в стране.

Участники встречи ознакомились с выставкой книг, переданных БВШН со стороны посольства.