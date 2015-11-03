В БВШН будут обучаться афганские студенты

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) будут обучаться афганские студенты.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, это решение принято во время встречи между ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и послом Афганистана в Азербайджане Мохаммадом Таги Халили.

Ректор Эльмар Гасымов, рассказывая гостю об истории создания БВШН, сообщил, что Высшая Школа учреждена в структуре SOCAR указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Он сказал, что главной целью Высшей Школы является подготовка высококвалифицированных специалистов для нефтяной и химической промышленности страны.

Эльмар Гасымов выдвинул предложение в связи с обучением в будущем афганских студентов в БВШН и призвал посла содействовать в этом направлении с целью осуществления подготовки специалистов для афганского народа. Он отметил, что БВШН готов принять афганских студентов в следующем учебном году.

Посол Мохаммад Таги Халили выразил удовольствие от своего визита в Бакинскую Высшую Школу Нефти. Посол высоко оценил оказываемую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым постоянную поддержку его стране и поделился своими искренними чувствами в отношении азербайджанского народа. Упомянув о своем пребывании в Азербайджане 20 лет назад, М.Т.Халили подчеркнул, что никогда не забудет гостеприимство, дружелюбие азербайджанского народа. М.Т.Халили отметил, что на всех встречах вопрос образования всегда стоит в повестке обсуждений. В свою очередь, посол, поблагодарив ректора за выдвинутое предложение об обучении афганских студентов в БВШН, выразил готовность оказать всестороннее содействие для реализации этой идеи.

На встрече также обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, вопросы по обмену студентов и реализации стипендиальной программы.