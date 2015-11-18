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    ​В ближайшие дни начнет действовать "горячая линия" Института языкознания

    На телеканалах и в СМИ допускаются определенные недочеты

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В Институте языкознания создана "горячая линия", которая в ближайшие дни приступит к деятельности".

    Как сообщает Report, об этом, выступая на расширенном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана, заявил директор Института языкознания имени Насими НАНА Тофик Гаджиев.

    По его словам, в прессе встречаются случаи нарушения норм языка, на телеканалах и в СМИ существуют определенные недочеты.

    Положительно оценив интерес азербайджанской молодежи к изучению различных языков, директор института заявил, что в первую очередь они должны в совершенстве владеть родным языком: "При СССР многие семьи отдавали своих детей в русский сектор. А сегодня дети проявляют интерес к английскому языку".  

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