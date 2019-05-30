В БГУ проведены структурные изменения, произведены кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ

В Бакинском государственном университете проведены структурные реформы и произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, соответствующим приказом ректора Эльчина Бабаева заведующая учебным департаментом БГУ Малахат Гурбанова освобождена от занимаемой должности.

В настоящее время М.Гурбанова занимает должность профессора-преподавателя кафедры органической химии.

Другим подписанным Э.Бабаевым приказом создана должность советника ректора БГУ по стратегическому развитию и связям. Эта должность поручена Али Нагиеву.

В то же время в БГУ ликвидированы учебный департамент и департамент международных связей и координации. Подведомственный департаменту международных связей и координации деканат по работе с иностранными студентами передан в ведомство структуры по стратегическому развитию и связям.

Кроме того, еще одним приказом ректора Назим Меджидов освобожден от должности заведующего отделом кадров университета.

Он назначен директором Музея истории БГУ.

Отметим, что Н.Меджидов был назначен на должность заведующего отделом кадров БГУ в январе этого года.