В Баку стартует программа магистратуры одного из ведущих вузов Европы

Магистерская программа по Инженерному Менеджменту (“Engineering Managment”) Венского Технологического университета стартует в Баку с ноября этого года.

Как сообщает Report, выпускники этой программы получат диплом Венского Технологического Университета, а в дополнение все возможности, доступные во время учебы студентам европейских университетов. Таким образом, во время учебы студенты получат право жить в Австрии, пользоваться университетским кампусом и библиотекой, стать членом клуба выпускников университета, получат разрешение на работу, а также помощь в процессе поиска работы и т.д.

Сотни выпускников этой программы, получившей признание в Европе и Америке, уже достигли карьерного роста. Технические специалисты, а также инженеры, юристы и экономисты участвуют в программе, чтобыполучить дополнительное образование в таких областях, как маркетинг, организация и управление бизнесом, логистика и основы современного машиностроения. Выпускники имеют возможность специализироваться на управлении отделами, как в секторе малого и среднего бизнеса, так и в крупных компаниях.

Дисциплины,предусмотренные в программе, будут представлены на английском языке только один раз в месяц в 13 модулях, проводимых по выходным. Таким образом, 11 модулей будут представлены в Баку и 2 объединенных модуля в Вене. Период обучения составит 3 семестра и продлится с ноября 2020 года по май 2022 года. Занятия будут проводиться международными специалистами как академической сферы, так и ведущих промышленных отраслей. Программа открытадля всех, кто имеет степень бакалавра в любой области или имеет долгосрочный технический или управленческий опыт, а также свободно владеет английским языком.

Граждане Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Казахстана, желающие принять участие в программе в Баку, а также граждане других стран, имеющие вид на жительство в вышеуказанных странах, получат специальную стипендию.

Заполненную анкету нужно отправить по адресу engineering_baku@tuwien.ac.at не позднее 31 августа 2020 года.Список документов, необходимых для поступления, можно найти по адресу https://engineering.tuwien.ac.at/baku_track/.

В целях контроля за качеством программы количество предусмотренных участников ограничено, и студенты, которые подали заявку позднее остальных, будут автоматически зачислены на программу следующего года.