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В Баку проходит образовательная выставка американских вузов

В Баку проходит образовательная выставка американских вузов
Посол: Число обучающихся в США азербайджанских студентов растет из года в год

В Баку проходит образовательная выставка американских университетов Education USA Alumni Fair.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством США в Азербайджане и Американскими советами по международному образованию (American Councils for İnternational Education).

На открытии выставки посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что такого рода мероприятия важны, поскольку в Штатах около 4,5 тысяч вузов и порой бывает непросто сделать среди них свой выбор. 

"Мы горды тем, что число обучающихся в США  азербайджанских студентов растет из года в год, и надеемся, что пришедшие сегодня на выставку смогут пополнить их ряды", - заявил посол.

В ходе выставки  гостей информировали  о возможностях получения образования в университетах США. 

Присутствующим здесь студентам, учащимся и родителям предоставят возможность встретиться с выпускниками вузов США и получить ответы на интересующие их вопросы.

Выпускники американских вузов расскажут о деятельности, об образовательных программах университетов США. Участникам выставки вручат материалы и буклеты.

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