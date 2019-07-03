В Баку началась выдача аттестатов выпускникам этого года

Началась выдача аттестатов выпускникам IX и XI классов общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования города Баку.

Об этом Report сообщили в Управлении.

С 2017 года выпускникам IX классов выдается не свидетельство, а аттестат, в котором указаны общее количество часов преподавания, годовые оценки и оценки по каждому экзамену. Напомним, что аттестаты выдаются выпускникам, согласно "Образцам государственных документов об образовании на общеобразовательном уровне и правил их выдачи", утвержденным Кабинетом министров.