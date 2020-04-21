В Азербайджане запускают новую телепередачу для школьников

Министерство образования Азербайджана с субботы этой недели на телеканале "Меденийет" ("Культура") запустит новую передачу "После урока".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, в программе длительностью 40-45 минут, будут затронуты темы внеклассной деятельности: "Речь идет о трансляции телевизионной программы, связанной с танцами, рисованием, музыкой и темами, которые привлекают внимание детей дошкольного возраста. Думаю, что эта программа привлечет внимание и понравится нашим школьникам".