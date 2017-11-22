Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане зима наступит 21 декабря в 20:27:54 часов по бакинскому времени.

Об этом заявил Report заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА имени Насреддина Туси Хыдыр Микаилов.

По его словам, в это время будет наблюдаться самая длинная ночь: "В этом случае продолжительность ночи на территории Азербайджана составит 14 часов 43 минуты. В этот момент в южном полушарии будет самая длинная летняя ночь".